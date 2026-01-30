飲酒運転のトラックで乗用車に衝突し、家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、検察側は男に懲役20年を求刑しました。■検察官が「狂気の沙汰」と断じた事故検察官が「狂気の沙汰」と断じたトラック事故。2024年5月、群馬県伊勢崎市でトラックに衝突された乗用車に乗っていた親子3人が亡くなりました。塚越湊斗ちゃん（当時2）、父親の寛人さん（当時26）、祖父の正宏さん（当時53）。今はもう、新しい思い出を作ることは