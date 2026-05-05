群馬県渋川市で交通違反の取り締まりをしていた男性警察官が車に引きずられ重傷を負った事件で、車を運転していた64歳の男が殺人未遂などの疑いで逮捕されました。【映像】現場周辺の様子きのう午後、渋川市伊香保町で交通違反の取り締まりをしていた男性巡査部長（46）が、停止の指示に従わなかったワンボックスカーにおよそ125メートルひきずられました。男性巡査部長は路上に転倒し、頭の骨を折るなどの重傷を負いました