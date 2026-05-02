群馬県警は2日、同県伊勢崎市の河川敷で、前橋市の男性（59）の遺体が土に埋まった状態で見つかったと明らかにした。過去に知人関係にあり、窃盗容疑で逮捕した埼玉県の男（50）が何らかの事情を知っているとみて死体遺棄事件として捜査する。