¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¡áÀÄÌÚº´ÃÎ»Ò¡Û¥Ñ¥­¥¹¥¿¥óÆîÉô¥«¥é¥Á¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç£±£·Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¡¢Åö¶É¤Ï£²£²Æü¡¢Ìó£¶£°¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿ô½½¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÁÜº÷³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ½£À¯ÉÜ¤ÏÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â»½ý¤Î·ã¤·¤¤°äÂÎ¤â¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê»à¼Ô¿ô¤ÏÆÃÄê¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼çÍ×»æ¥É¡¼¥ó¤Ï·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤Î¤¿