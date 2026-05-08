「債務のわな（Debt Trap）」という言葉は、現代の国際政治経済において、貸し手と借り手の不均衡な力関係を象徴するキーワードとなっている。 一般的には、支援を必要とする途上国に対し、返済能力を上回る過度な融資を行い、借入国が債務不履行に陥った際に、その国の戦略的資産の権利を奪ったり、政治的な影響力を強めたりする手法を指す。 この概念は、2017年頃から諸外国の学識者や欧米のメディアを中心に急