トランプ米大統領、イランのアラグチ外相（ロイター＝共同）【ワシントン、イスタンブール共同】トランプ米大統領は26日、FOXニュースの電話インタビューで、イランとの戦闘終結に向けた合意には、イランが核兵器を保有しないとの確約が含まれるべきだと強調した。イランのタスニム通信によると、アラグチ外相は26日、イラン側の条件を仲介国パキスタンに伝達するため同国を再訪した。条件に核問題は含まれていないといい、米イ