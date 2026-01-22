休みの許可をもらおうとした隊員を厳しく叱責するなどし、部下に精神的苦痛を与えたとして、陸上自衛隊国分駐屯地は、第113教育大隊に所属していた50代の1等陸尉を懲戒処分にしたと発表しました。 戒告の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊国分駐屯地の第113教育大隊に所属していた50代の1等陸尉です。 国分駐屯地によりますと、この1等陸尉は、2023年9月ごろから24年7月ごろまでの間、部下の隊員2人に対し、威圧的な言動を含む指