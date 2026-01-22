テレビアニメ『桜蘭高校ホスト部』の公式Xアカウントが21日、期間限定で開設。アニメ20周年を記念したもので、ファンから大きな反響を呼んでいる。【画像】環先輩のこの顔よすぎ！『桜蘭高校ホスト部』Blu-ray-BOXジャケット2006年4月〜9月に放送された本作。昨年7月にはアニメ放送20周年を記念して、ハルヒとホスト部のメンバーをキャラクターデザインの高橋久美子氏が特別に描き下ろしを新規イラストが公開され反響を呼んで