プレミアリーグブライトン1ー1ボーンマス（2026年1月19日）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）が19日、1―1で引き分けたホームのボーンマス戦にフル出場し、プレミアリーグ100試合出場を達成した。日本選手3人目の大台到達を通過点にW杯北中米大会（6月11日開幕）に向けて調子を上げていく。三笘が世界最高峰の舞台で新たな足跡を残した。吉田麻也岡崎慎司に続く日本選手3人目のプレミアリーグ100試合出場。参戦4季目