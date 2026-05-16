冨安と板倉の選出を蘭メディアは「やや驚き」と表現した(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表メンバーが、5月15日に正式決定。都内で行われた記者会見で、森保一監督により26名の名前が発表された。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるような崩しから、最後は伊東純也！スコットランドを下した決勝ゴラッソの映像前回2022年カタール大会では強豪ドイツ、スペインを下すと