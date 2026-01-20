ディズニー映画『ベイマックス』とアパレルブランド「AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）」の初コラボレーションアイテムが、1月23日（金）から、全国の店舗とECサイト「STRIPE CLUB」で順次発売される。【写真】折り畳むとベイマックスの顔になる「エコバッグ」も！初コラボアイテム詳細■全6アイテムをラインナップ今回登場する「AMERICAN HOLIC Disney Collection『BAYMAX』」は、心優しいケア・ロボット“ベイマック