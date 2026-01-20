1月20日（現地時間19日、日付は以下同）、NBAは2月16日に開催される「NBAオールスター2026」の先発メンバーを発表した。 イースタン・カンファレンスは、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セ