NBAオールスター、両カンファレンスのスターターが発表…レブロンは先発選出外

1月20日（現地時間19日、日付は以下同）、NBAは2月16日に開催される「NBAオールスター2026」の先発メンバーを発表した。

イースタン・カンファレンスは、ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）、ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、タイリース・マクシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）、ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）の5名。マクシーやブラウン、カニングハムは今回が初のスターターとなる。

ウェスタン・カンファレンスは、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）といった顔ぶれになった。発表によると、ウェンバンヤマはコーチ投票と選手投票でアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）と同点だったが、ファン投票でウェンバンヤマが上回り、先発入りを果たした。

また、今回の先発リストには、レブロン・ジェームズ（レイカーズ）の名前が含まれていない。これによって、レブロンのオールスター連続先発選出記録は21年で途切れることとなった。昨シーズンはオールスター当日の欠場となったものの、先発への選出自体は果たしていた。レブロンが今回のオールスターにリザーブとして選ばれるかどうか、引き続き注目が集まっている。

今シーズンのオールスターゲームは「チーム世界」1チームと「チームUSA」2チームによる総当たり形式となっており、選出された24名の選手が各8名の3チームに割り振られる。この方式により、事実上は先発として出場する選手が15人存在することになるが、NBAが公式に「スターター」と認めるのはこれまで通り両カンファレンスの上位選出者5名のみとなる。

今回発表された10名は、ファン投票（50％）と、選手投票およびメディア投票（各25％）を加味して決定されている。なお、先発選出にポジション区分が設けられなかったのは、今年が初めてである。この後、各カンファレンスからコーチが7名ずつリザーブを選出するが、こちらもポジションの指定はない。リザーブ選出の過程で、海外出身選手8名、またはアメリカ出身選手が16名に満たない場合は、コミッショナーのアダム・シルバーが追加のオールスター選手を指名することとなっている。

◆■NBAオールスターゲーム2026 スターター投票結果

※チーム名は略称、カッコ内右側は海外出身選手または二重国籍のみ記載



＜ウェスタン・カンファレンス＞



１位 ニコラ・ヨキッチ（ナゲッツ／セルビア）



２位 ルカ・ドンチッチ（レイカーズ／スロベニア）



３位 シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（サンダー／カナダ）



４位 ステフィン・カリー（ウォリアーズ）



５位 ビクター・ウェンバンヤマ（スパーズ／フランス）



６位 アンソニー・エドワーズ（ウルブズ）



７位 デニ・アブディヤ（ブレイザーズ／イスラエル）



８位 ケビン・デュラント（ロケッツ）



９位 レブロン・ジェームズ（レイカーズ）



10位 カワイ・レナード（クリッパーズ）

＜イースタン・カンファレンス＞



１位 ヤニス・アデトクンボ（バックス／ギリシャ）



２位 ケイド・カニングハム（ピストンズ）



３位 タイリース・マクシー（シクサーズ）



４位 ジェイレン・ブランソン（ニックス）



５位 ジェイレン・ブラウン（セルティックス）



６位 ドノバン・ミッチェル（キャバリアーズ）



７位 カール・アンソニー・タウンズ（ニックス／アメリカとドミニカ共和国）



８位 ジェイレン・ジョンソン（ホークス）



９位 マイケル・ポーターJr.（ネッツ）



10位 ブランドン・イングラム（ラプターズ）