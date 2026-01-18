「不二家」の新業態「ペコちゃんmilkyタイム」が、1月28日（水）10時00分から、埼玉・さいたま市の浦和美園駅2階に全国初オープンする。【写真】季節限定ドリンクがおいしそう！提供されるメニュー詳細■開店記念お楽しみ袋も販売今回オープンする「ペコちゃんmilkyタイム 浦和美園店」は、ロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージしたドリンクやさまざまな種類のスイーツを楽しめるカフェ形態の新店舗。メニューに