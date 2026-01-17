お笑いコンビ「蛙亭」のイワクラが１７日、ＴＯＫＹＯＦＭのラジオ番組「川島明そもそもの話」にゲスト出演した。蛙亭はキングオブコントで過去に２回、決勝進出を果たしている。初めて決勝に進んだ２０２１年の大会についてイワクラは「行けたという感覚はなかったです」と、準決勝での手応えはあまりなかったという。決勝進出者として名前を呼ばれた時も「メチャうれしいけど、結構現実的にずっと考えちゃうというか…