元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、国内外のペア種目事情について語った。3歳でフィギュアを始め、シングルで日本代表にも選ばれたが、浅田真央さんの才能に挫折を感じ、ペアに転向したという。シングル人気が高い日本で、ペアは「当時、認知が少なかった」という。また、練習環境でも不利な点が。「アイスリンクの数