お笑いコンビ「麒麟」の川島明（47）が27日、MCを務めるNHK「編成王川島」（月曜後11・00）に出演。自身の独特の感覚を明かした。同番組は“NHK特命編成部”の“編成王”川島が、新たなバラエティー番組の開発を手掛けるシリーズ。この日は、誰にも共感されない話を語り合う企画「世界の見方がズレている。」を実施。出演者が思う“共感されない”テーマでトークを展開し、50人の観客が“共感度”を判定した。番組終盤に「1