4月7日、お笑いコンビ「麒麟」の川島明がMCを務める朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系）で、新しいグルメ企画がおこなわれた。しかし、その内容に不満を持たれているようだ。発端となったのは、グルメと心理戦をあわせた新企画「被っちゃダメよ! オンリーワングルメ」。「巷で話題のグルメが何品か映像で紹介され、参加者が食べたいグルメを選び、そのメニューがほかの参加者とかぶらなければ食べられるという内容です。