いまや、TBSの看板アナとなっている南波雅俊アナウンサー。そんな彼の衝撃のプライベートが、3月30日、『デイリー新潮』に報じられ、波紋が広がっている。「報道によると、南波アナは、学生時代の友人が複数集まるグループLINEでメンズエステに行ったことを明かし、《ラヴィットファンがいて、本番できた》と投稿していたというのです」（芸能ジャーナリスト）学生時代から明るく、ムードメーカーだったという南波アナ。そんな