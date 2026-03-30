3月25日、お笑い芸人「麒麟」の川島明が情報番組『ラヴィット！』（TBS系）に出演した。番組内では、人気企画「THE ジャスト」がおこなわれて盛り上がったが、川島が放った “不穏な発言” が波紋を広げている──。「世の中のさまざまな事象について “ぴったり” を当てるクイズで、外すと電流が流れるというものです。出題されたのは、ケツメイシの名曲『夏の思い出』のイントロが20秒ジャストかどうかを当てるという問題。