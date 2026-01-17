米OpenAIは、2025年8月にインドで先行導入したChatGPTの低価格サブスクリプション「ChatGPT Go」の提供を、日本を含む世界170か国に拡大すると発表した。米国での価格は月額8ドル。一部の市場では現地の経済状況に合わせたローカライズ価格が適用され、日本での価格は月額1500円となっている。同社はあわせて、米国において近日中に広告表示のテストを開始する計画も明らかにした。これまで個人向けのChatGPTは、無料版と、高度な