なぜ多くの日本人は中学・高校で6年間も学んでいるのに英語が苦手なのか。17万部のベストセラー『英語ピクト図鑑』の著者で英語コーチのマーク氏は「TOEIC300点台から940点まで伸ばした経験からいえるのは、基礎をきちんと理解していない段階で、やみくもに勉強しても身につかないということだ。挫折しない英語勉強法がある」という――。※本稿は、『プレジデント』2026年3月20日号の記事を再編集したものです。■ネイティブに2年