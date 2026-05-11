フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝のラジオ番組、『武田砂鉄 ラジオマガジン』。5月11日は、月曜レギュラーでドイツ出身の翻訳家・エッセイストのマライ・メントライン氏と、ドイツで話題のクジラ問題についてトークを繰り広げた。 マライ「今日はクジラとポピュリズムの話をしたいと思います」 武田「クジラ？」 マライ「クジラです。ただ、これは捕鯨の話ではありません。最近はTik