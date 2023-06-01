日進月歩で成長するAI市場において、現在盛り上がりを見せているのがAIボイスレコーダーと呼ばれるジャンルです。Notta、Plaudをはじめとして、多くのメーカーが録音、自動文字起こしができるデバイスを展開しています。 今回、2月5日に発売されたBOYA(ボーヤ)のAIボイスレコーダーを試す機会をいただいたので、基本機能や他社製品にない特徴について紹介していきます。