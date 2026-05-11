アメリカの政府効率化省(DOGE)はトランプ政権下で2025年1月に設立された組織で、一時期はイーロン・マスク氏がリーダーを務めて予算削減を目的に政府機関の体制刷新や助成金見直しを進めていました。DOGEの決定には不満や反対意見も続出していたのですが、2026年5月7日にはアメリカの地方裁判所によって「DOGEによる1億ドル超えの助成金打ち切り措置」を差し止める判決が下されました。Judge says DOGE grant terminations are unl