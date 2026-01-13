ゆうちょ銀行は、一般的な銀行の普通預金にあたる「通常貯金」の金利を、2026年2月9日（月）から年0.3％へ引き上げると発表しました。この動きに合わせ、他の金融機関でも普通預金の金利を見直す動きがみられます。通常貯金は、日々の生活を支えるメイン口座です。「利息よりも引き出しやすさが一番」という声がある一方で、物価上昇が続く今、「少しでも有利な金利で預けたい」と考える方もいるでしょう。そこで今回は、利便性の