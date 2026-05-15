セルフレジや自動釣銭機の導入が進む中、機械の仕様を理解できない客によるトラブルが後を絶たない。コンビニ店員として働く千葉県の50代男性（サービス・販売・外食）は、勤務中に遭遇した厄介な客について投稿で明かした。男性の店舗では、客が自分で自動釣銭機にお金を投入するセミセルフレジを採用している。ある日、年配の客が旧500円玉2枚を持って買い物に来た。新しい500円玉にしか対応していない機械に投入したため、当然