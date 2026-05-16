日本や中国、韓国など東アジアでペットとして猫を飼うブームが起きている、と米CNNが伝えた。共通点は若者たちのストレス、長時間労働と孤独。記事は「人とのつながりがなく、子どもも配偶者もいない状況で人は動物に頼って財布のひもを緩め、猫のペットブームにつながった」との見方を示した。CNNによると、台湾ではペットとして飼われている猫の数は、2025年に初めて犬を上回った。ペットの猫は23年の130万匹から25年の170万匹へ