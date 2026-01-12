1月10日の「110番の日」に合わせたイベントが大分市で開かれ、県警が110番通報の適正な利用を呼びかけました。 【写真を見る】「パトカーで送ってほしい」110番通報の約3割が不要不急警察が適正利用を呼びかけ大分 このイベントは、110番の日に合わせて県警が毎年開催しています。12日は大分高校書道部の生徒が参加し、相談専用ダイヤルと緊急通報の使い分けなど、110番の適正利用を呼びかける書道パフォーマン