「自分の葬式では、この曲を流してほしい」そんな投稿を、X（旧Twitter）で目にする機会が増えた。【写真で見る】“銀髪”のベテラン葬儀屋を演じる柿澤勇人さんらが登場（ドラマストリーム『終のひと』初回場面写真かつて葬儀といえば、決まりきった流れと演出の中で、静かに、厳かに執り行われる“儀式”だった。オルガンやオルゴール調の音楽、正面を向いた白黒の遺影、画一的な供え物――そこに故人の嗜好や生き方が反映される