手軽で多くの人が選んでいるといった理由で選んだ「家族葬」。しかし、後から後悔することになってしまった……こんな声は意外と少なくありません。親の生前に葬儀の話をしておらず安易に決めた結果、「まさかの事態」に慌てることも。事例とともに見ていきましょう。84歳で父が死去…「家族葬」で見送った55歳娘の後悔「準備が足りなかった。どうしても後悔は残っていますね」都内在住のA子さん（55歳）は半年前、84歳で亡くなっ