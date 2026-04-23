親から言われた理不尽な言葉が、大人になっても呪いのように心に残り続けることがある。東京都の40代女性は、自身の一番古い記憶として、2歳の頃に経験した弟の葬式での出来事を振り返る。生後間もなく亡くなってしまったという弟の死因について、幼かった女性が母親に尋ねたときのことだ。（文：篠原みつき）「その返答が『あんたのせいで死んだ』と言われました」「あんたが弟の分の母乳まで飲んだから」女性は「この言葉の真相