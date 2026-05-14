親が長男を優遇する「長男教」によるモヤモヤ。生まれる順番で学歴や所得に差がつき、大人になっても格差が続くという。【映像】遺産狙う長男→父親の他界で急に現れる（実例）ニュース番組『わたしとニュース』では、この「長男教」の実態について、エコノミストの崔真淑氏とともに深掘りした。◾️教育や環境で優遇される「長男教」の実態きょうだいなど家族構成が人の幸福に与える影響について研究している拓