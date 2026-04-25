「親戚全員ハゲてました」――祖母の葬式でそう実感し、「終わったな」と覚悟。薄毛に悩み、自信を失った美容師の男性が、ウィッグとの出会いをきっかけに前向きに変わっていく姿や、装着前後の劇的な変化をInstagramで発信し、注目を集めています。投稿したのは、“かつらニキ”ことノゾエタカシさん（@katsuraniki）です。【写真】ウィッグを堂々と外した「かつらニキ」ことノゾエタカシさんノゾエさんは10代後半から20代前半に