アメリカ・トランプ大統領の2期目の就任からまもなく1年。アメリカでは去年末、トランプ政権の方針を受け、医療保険制度への補助金の一部が失効しました。保険料が跳ね上がり、市民生活に大きな影響が出ています。◇アメリカ・フロリダ州の無料診療所。医療保険に加入していない人を対象にしたこの病院で、いま患者が急増しているといいます。無料診療所の創設者 シャビール・モーターワラ氏「患者は少なくとも40％増え