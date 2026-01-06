鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生し、その後も緊急地震速報が連続して発表されました。長周期地震動も観測された今回の地震。気象庁は今後1週間程度、強い揺れに注意を呼びかけています。■「緊急地震速報」鳴りやまず…島根・出雲市「出た方がいい！ガラスから離れて！」島根・松江市「いま！いま！揺れています」鳥取県や島根県では、大きな揺れに何度も見舞われました。不安そうに外に出てきた松江市の住民。