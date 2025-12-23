コスプレーヤーえなこ（31）が22日、インスタグラムを更新。サンタ姿を公開した。えなこは「本日発売の『スピリッツ』表紙です。PPEサンタが大集合！ゲットしてね」とつづり、グラビアアイドル南あみと、セクシーサンタコスチューム姿で抱き合う笑顔ショットを公開した。この投稿に「えなこりんもあみちゃんも可愛いすぎる。最高のクリスマスプレゼントありがとう」「仲良し」「かわいいが混雑」などのコメントが寄せられている。