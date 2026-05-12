「かけるだけで 夢と欲望が叶います」「憧れと夢が詰まってる」「気分が上がらない時もみんな笑顔に 」【写真】「大人の夢」といわれるアイスは……？アイスクリームやバレンタインのチョコにちょこっとかけるぐらいの存在だった「カラースプレー」が近年人気に。チョコスプレーとも呼ばれ、小さなチョコにピンクや黄色、白などで色づけされた「ケーキ材料」。カラフルさが特徴で、たくさん頬張ったときの小気味よい食感はあるもの