ロッテの安田尚憲が、敗色濃厚の展開を振り払う価値ある一発を放った。1点ビハインドの9回二死走者なしの場面で、マウンドに立つのは絶対的守護神のライデル・マルティネスと、勝負は決まったかと思われた。しかし安田は、155キロのストレートを完璧に捉えると、右中間スタンドへ弾き返した。土壇場で飛び出した同点アーチで試合を振り出しに戻した。7日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でも、この安田の一発が話