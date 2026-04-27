【モデルプレス＝2026/04/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。コスプレ姿を公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「レベチの可愛さ」ファン悶絶の人気キャラコスプレ姿◆大谷映美里「チェンソーマン」マキマコスプレ披露同月23日に自身のTikTokで赤髪にイメージチェンジしたことを報告していた大谷。この日は「赤髪にしたので、チェンソ