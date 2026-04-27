メンズエステを装いながら、実態は本番行為を伴う違法風俗――。そんな店が、ここ1〜2年で急増しているという。現場で働くのは主にタイ人やベトナム人の若い女性たち。観光ビザで短期滞在しながら出稼ぎを繰り返す者や、技能実習先から逃げた不法滞在者も少なくない。一方で店を仕切るのは中国人経営者、摘発時に表に出るのは日本人名義人や“パクられ要員”だけ。小誌記者は実際に都内の違法メンズエステに潜入し、その実態を追っ