ＴＢＳの南後アナウンサーが“悟空コスプレ”ショットを公開し、話題となっている。南後アナは３日までに自身のインスタグラムを更新。「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット！みてくれてありがとな！！」と記し、同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で披露した人気アニメ「ドラゴンボール」孫悟空のコスプレ姿をアップした。この投稿には、「かわいすぎる」「載せてくれてありがと」「色んなコスプ