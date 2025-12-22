週刊ヤングマガジン」（講談社）で連載中の漫画「満州アヘンスクワッド」の作画を担当していた漫画家・鹿子さんが、2025年11月8日に脈絡膜悪性黒色腫のため死去したことがわかりました。37歳でした。 【写真を見る】【訃報】漫画家・鹿子さんが37歳で死去『満州アヘンスクワッド』作画担当脈絡膜悪性黒色腫のためヤングマガジン編集部は12月22日、公式X（旧Twitter）アカウントを通じて鹿子さんの訃報を発表しました。