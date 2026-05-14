漫画家・真島ヒロさんの作品『FAIRY TAIL』。20周年を記念した短期集中連載がスタートしますが、「編集部の想像をはるかに超える速度で原稿を進行」として、連載開始が1週間早まることが発表されました。担当編集者に、連載開始日より前倒しになったことについて取材しました。真島さんは、1998年に『BAD BOYS SONG』でデビュー。『FAIRY TAIL』のほかに『RAVE』、『EDENS ZERO』などの作品を手がけてきました。『FAIRY TAIL』は20