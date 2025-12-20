〈「安いから」だけではない…『ホテル』より『夜行バス』を選ぶ人が増え始めている、納得の背景〉から続く2025年12月6日に高知駅前観光が本格運行を開始した寝台夜行バス「FLATON（フラットン）」は、その名の通り、完全に水平な状態で眠れるフルフラットシートを搭載している。マット・毛布も完備で「ベッドに近い座席が搭載されている」と言ってよい状態だ。なかなか斬新なコンセプト・車内風景から、SNSでは「乗り心地はどん