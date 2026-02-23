JR四国は2026年4月1日利用分より「阪神・四国WEBきっぷ」などのフリーきっぷを、JR西日本のインターネット予約システム「e5489」で新たに発売します。これにともない、長年親しまれてきた「阪神往復フリーきっぷ」などの往復型・窓口販売商品は2026年3月31日で販売を終了します。今回の変更は、JR四国が推進する「Smart改革」の一環。従来の「窓口で買う往復セット」から「スマホで予約する片道単位」へと、切符のあり方が根本から