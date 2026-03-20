快適な移動は「お互い様」の精神からリーズナブルな移動手段として定着している夜行バスですが、車内という密閉された公共空間ゆえに、乗客同士のトラブルが絶えません。なかでも不慣れな人が無意識に「うっかり」やってしまいがちな行動が、周囲に多大なストレスを与えてしまうケースが目立ちます。【画像】「えええっ…！」これが夜行バスに隠された「謎の小部屋」です！ 画像で見る！（30枚以上）夜行バスを快適に過ごす