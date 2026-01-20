実は少数派の声掛け乗りものニュースでは2026年1月7日（水）から1月14日（水）にかけて、リクライニングシートに関する読者アンケートを実施しました。特急列車や飛行機、観光バスなどで、「座席をリクライニングするか」について聞いたところ、多くの意見が寄せられました。 【声掛けは必要？】これが「リクライニング問題」の実態です（画像）リクライニングを倒す際、後ろの人に声をかけると回答した人は「29.4％」にとどま