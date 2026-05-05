航空券を買えば飛行機に乗れる、その常識が静かに崩れはじめている。米航空大手のアメリカン航空がバス会社と提携し、短距離区間を「フライト」として販売。ファーストクラスへのアップグレードを勧めるメールが届いたのに、搭乗口に現れたのはバスだったという事例を、海外メディアは驚きをもって報じている――。写真＝iStock.com／PeopleImages※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PeopleImages■空港の駐機場で感じ取っ