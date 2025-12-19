ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 台湾・台北市内の駅構内で通行人を無差別に切りつける事件 これまで9… 台湾 海外・国際ニュース 日テレNEWS NNN 台湾・台北市内の駅構内で通行人を無差別に切りつける事件 これまで9人けが 2025年12月19日 21時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 19日、台湾・台北市内の駅構内で通行人に無差別に切りつけられた 午後9時現在までに9人がけがをしていて、4人が危険な状態とのこと 切りつけた男は近くの百貨店に逃げ込み、建物から飛び降りたという 記事を読む おすすめ記事 【速報】住宅で母親と息子あわせて4人が血だらけの状態で見つかる…3人は意識不明の重体 西東京市 2025年12月19日 18時40分 ひろゆき氏、まさかの問題発言にスタジオざわざわ…「武勇伝のように語らないでください」と注意が 2025年12月17日 22時52分 「3時のヒロイン」かなで 足を捻挫し病院に行くも医師の言葉にがく然「めっちゃ腫れてたんですよ！」 2025年12月18日 4時35分 駅員が屋外に男性放置、搬送後死亡 2025年12月19日 17時41分 日テレが城島茂に謝罪を試みるも拒否されていた！ 「鉄腕！DASH!!」ロケ現場で… 城島は「撮影に集中したい」 2025年12月17日 12時31分